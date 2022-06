Een heel bijzonder houten huisje

Een vakantiewoning in de ongerepte natuur. Je heerlijk afzonderen van de hectiek van alledag en genieten van rust en ruimte. Zo’n vakantie is voor heel veel mensen uit een drukke en stedelijke omgeving de ultieme vorm van ontspannen. Een vroege ochtendwandeling of juist lekker uitslapen en dan na het ontwaken lekker koffie drinken op het terras van je eigen vakantiehuisje. De kleine houten woning waar we nu gaan kijken, is zo’n bijzondere plek om je vakantie of ‘zo maar’ een weekendje door te kunnen brengen. De buitenkant lijkt dan misschien nog wel redelijk doorsnee, binnen zal je een aantal verrassende dingen tegen gaan komen. Een zeer fraai ontwerp van de Parijse experts van Lode.