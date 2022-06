5 schitterende transformaties: een nieuwe badkamer

De toekomst lonkt en de zon schijnt in een strak blauwe hemel. Nee we beschrijven hier geen zomermiddag, maar de stralende nieuwe looks van deze badkamer. We zagen hem net in zijn armetierige staat, maar gelukkig is er door de bewoners vlot actie ondernomen en heeft er zich een metamorfose voor gedaan. Let eens op het tegelmotief, de moderne kleur op de wand en de landelijke lijstjes aan de muur. Deze badkamer heeft nu de looks om in weg te dromen op een rurale dagdroom. Wij zijn onder de indruk van deze looks!