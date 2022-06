Een huis dat je nooit weer vergeet

Er zijn soms van die dingen in het leven die je nooit weer vergeet: je eerste liefde, een mooie film of zo maar een gebeurtenis die op zich helemaal niet zo bijzonder is. Grote kans dat je nu ook een huis toe kunt voegen aan dat rijtje. De woning die we nu gaan bekijken maakt namelijk zoveel indruk, dat je die vast niet weer vergeet. Je vraagt je dan vast af waardoor dat mogelijk is. En dat is nu juist lastig te omschrijven. Oordeel eerst zelf wat voor schitterend werk hier door architecten en interieurarchitecten geleverd is en dan vragen we je nog een keer!