Een nieuwe en klassieke woning

Een statige vrijstaande woning zien we hier. Je kunt zien dat het een nieuwe woning betreft, maar de inspiratie is overduidelijk gevonden in oudere bouwstijlen. Een tweetal boompjes voor het huis maakt het nog eens extra statig. Het lijkt wel een klein paleisje op deze manier! Het enige wat wij nog zouden veranderen is een wat mooier pad naar de voordeur en een nieuwe oprit. Als ook dat klaar is dan is de statige entree naar dit huis helemaal compleet.