Origineel wonen in een grote moderne woning

Origineel wonen kan op heel veel verschillende manieren. Op een originele locatie, in een origineel huis of door een origineel interieur. Dat laatste is vooral het geval in het huis waar we een kijkje gaan nemen, maar we moeten zeker niet vergeten om de originele architectuur daar ook in mee te laten wegen. De architect Bernardo Hinojosa is verantwoordelijk voor het ontwerp van dit huis. Maar aangezien beelden soms veel meer zeggen dan woorden, gaan we eerst gewoon lekker kijken en ons laten inspireren door dit bijzondere project.