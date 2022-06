Het lijkt net alsof dit huis 1 verdieping heeft, maar het heeft er 2!

Er is gekozen voor het plaatsen van een moderne keuken in het huis. Wel zorgt een prachtig marmeren aanrecht voor een natuurlijk tintje in deze ruimte, net zoals de houten kastjes onder het aanrecht. Het overstekende aanrechtblad zorgt voor een mooie tafel die ideaal is voor een ontbijt of een simpele avondmaaltijd. Maar het is ook de ideale plek voor het maken van huiswerk of lekker ontspannen lezen van de krant. Ook erg handig is de wijnkoelkast in deze ruimte, hiermee houd je de drankjes voor op het terras op de ideale temperatuur.