Volop privacy en comfort in een minimalistische woning

In dit atrium komen alle mooie materialen en kleuren op een grandioze wijze samen. Dit atrium is de toegangspoort tot de buitenruimte, en wel in verticale richting. Het zijn de grote raampartijen die hier het daglicht de ruimte geven om diep in het interieur te raken. Samen met de prachtige boom die naar het licht groeit is deze ruimte in een woord prachtig te noemen! Een van de aspecten die met een atrium samenhangen is dat de woonsfeer in een woning echt verbetert. Een veel gehoorde klacht van mensen is dat hun interieur te donker is. Het plaatsen van meer raampartijen, dat hoeft vaak niet eens een bijzonder grote operatie te zijn, staat garant voor een betere lichtsfeer in het interieur.