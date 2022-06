Ramen en kozijnen in soorten en maten

We kijken er zo vaak doorheen dat we ons vaak niet realiseren hoe onze ramen, ruiten en kozijnen er nu precies uitzien. Toch vind je deze architectonische elementen overal en als ze er niet zijn, in bijvoorbeeld een kleine badkamer of kelder, dan zijn wij er ons wel degelijk van bewust. Hoeveel invloed onze ramen en kozijnen hebben op onze inrichting en het uiterlijk van ons huis beseffen we dus vaak niet, terwijl in een mooie consistente stijl of smaak alle elementen, hoe onzichtbaar ze ook lijken, belangrijk genoeg zijn om over na te denken. In een strak, minimalistisch interieur passen tenslotte geen sierlijke of antieke raamprofielen en in een oude monumentale woning steken glimmend aluminium kozijnen lelijk af. Maar ook als je voorkeur uitgaat naar een eclectische inrichting of architectuur is daarin de keuze voor raamstijl heel belangrijk: welke stijlen wil je de ruimte meegeven? Ben je dus aan het bouwen of verbouwen, zijn je ramen of kozijnen aan vervanging toe, of ben je gewoon benieuwd wat wij je willen laten zien? Lees en kijk dan verder en doe kennis op over verschillende raamstijlen.