Een serre aan huis bouwen. Waar moet je op letten?

In de winter als het koud is, is het belangrijk dat de warmte niet via je serre zo naar buiten verdwijnt. Het handigste is om een driedubbele ruiten te nemen. Drievoudig glas bestaat uit 3 glasbladen en twee spouwen. Hiermee blijft de binnenruimte warm en bespaar je aanzienlijk op je stookkosten.

