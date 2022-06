Minimalistisch huis met zeer veel comfort

Minimalisme en comfort lijken misschien in sommige gevallen niet helemaal goed bij elkaar te passen. Maar dat vooroordeel zullen we niet gaan bevestigen, sterker nog: we gaan het tegendeel bewijzen! We nemen je namelijk mee naar een minimalistisch huis, dat heel veel comfort biedt. Je komt hier luxe tegen die je misschien niet zou verwachten! Een zeer fraai project dat je bij onze oosterburen kunt vinden. Architect Marcus Hofbauer heeft het huis ontworpen. Laat je aangenaam verrassen door dit comfortabele huis en wie weet krijg je wel ideeën om wat meer comfort in je eigen huis in te gaan bouwen!