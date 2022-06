Strak en modern vanbuiten met een persoonlijk interieur

Niet alleen in de achtertuin is een veranda te vinden, ook bij de voordeur is een schitterende overkapping gemaakt, die stiekem misschien nog wel mooier is dan de ruimte aan de achterkant. Vooral de prachtige natuurlijk begroeide wand is zo aangenaam om naar te kijken. Bijzonder is ook dat er van het moderne van het huis weinig te zien is: het ziet er hier heel landelijk uit.