Een klein en stijlvol appartement

Deze badkamer heeft een zuiver look, dit komt door de witte tinten en de minimalistische vormgeving van de meubels en het sanitair. Niet alleen is deze opstelling een weldaad voor de zintuigen (vanwege de duidelijke, eenvoudige vormen), maar is ook erg praktisch als we het hebben over het schoonmaakgemak, want je kunt overal goed bij en zo houd je de kamer eenvoudig schoon. Transparantie is ook een belangrijk begrip in deze ruimte, een voorbeeld daarvan is de glaswand, deze zorgt voor een droge vloer, maar behoudt de ruimtelijkheid in de badkamer. En wat dacht je van die spiegel? Wij zijn fan!