De verborgen geheimen achter de grijze gevel

In de keuken is een zeer fraai eclectisch geheel ontstaan. De ruimte zelf is redelijk authentiek en biedt een schitterend Mediterraans-industrieel beeld. De daarin geplaatste keuken heeft een redelijk moderne look gekregen die het opvallend goed doet in combinatie met de rode bakstenen. Vooral de hoogte is zo ontzettend mooi in de keuken en zorgt voor een heel erg aangenaam ruimtelijk effect.