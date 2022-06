Je badkamer waterproof maken. Zo doe je het!

Lekkage is de schrik van elke huisbezitter. Vocht dat door kieren heen sijpelt van je badkamer kan aanmerkelijke schade veroorzaken aan de structuur van je huis met alle nadelige gevolgen voor de waarde. Van alle ruimtes in huis is de badkamer de belangrijkste ruimte om waterproof te maken. Bij de bouw van een nieuwe badkamer is het waterproof maken dus het allereerste waar je mee begint. Het betekent onder andere het aanbrengen van een waterproof laag op de muren van de badkamer om de structuur van het huis tegen vocht te beschermen. Waterproofing is vrij rechtlijnig. Je badkamer is of wel waterproof of niet. De waterproof laag wordt aangebracht voordat de vloer en muren worden afgewerkt en deels wordt dit aangebracht nadat tegels en stucwerk zijn aangebracht. Lees mee hoe je de badkamer in een paar handige stappen waterproof maakt en wat de voordelen ervan zijn.