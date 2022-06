Elegante eengezinswoning in het groen

Als je op de vorige foto goed hebt gekeken, had je hem waarschijnlijk al gezien. Het zwembad. Op deze foto zien we hem dan in volle glorie. Bij zo een fantastisch huis met zo een geweldige tuin hoort natuurlijk een zwembad. Niet heel groot maar voor een verkoelende duik meer dan voldoende. Het zwembad heeft nog een apart hoekje dat veel weg heeft van een kleine jacuzzi. Op deze foto kunnen we ook nog eens goed zien hoe groot het grond stuk is. We zien een hangmat om lekker te luieren, tussen twee van de vele bomen. En links achterin zien we, als we ons niet vergissen, een tent. Zo maak je van je eigen achtertuin een avontuurlijke plek waar je zelfs kan kamperen.