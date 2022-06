Een tijdloos klein huis met een grootse uitstraling

De eetkamer is toch wel een van de optische hoogtepunten van het huis. De hoge ramen, in combinatie met het dakraam, zorgen voor een bak met licht. En daarnaast natuurlijk een fraai uitzicht richting het groen. Ook hier zien we de luxe houten vloer die prachtige kleurt bij de strakke witte muren. Verder is er met veel oog voor detail ingericht. We zien verschillende grijstinten, in de plantenbakken, de stoelen aan tafel en de accessoires in de kast. Bij het groen van buiten passen de planten binnen, de kleine tafellakentjes en de gieter in de kast.