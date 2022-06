Exotisch droomhuis met modern interieur

En dan is het tijd om naar binnen te gaan. En wat voor een ontvangst is dit. Geen doorsnee voordeur, maar een imposante poort die majestueus opent en sluit. Je zou er bijna een aparte ingang en uitgang in kunnen zien. Voor de gasten die je ontvangt is dit in ieder geval, na het zien van het exterieur van het huis, een tweede wow-momentje. Mooi is ook hoe het hout van de voordeur doorloopt in een deel van de gevel. En het vele groen maakt er een mooi natuurlijk geheel van.