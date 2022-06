Een magisch klein huisje van 38 m2 in de Japanse stijl

We staan nu aan de andere kant van de glazen pui, en dat biedt uitzicht op de tuin. Naast een klein terras is er een typische Japanse heuvel. Deze 'kunstmatige heuvel', in het Japans 'tsukiyama', maakt van deze tuin een typische Japanse landschapstuin. We zien verder een vierkante zitbank waar in het midden een jong boompje groeit. Deze zal met die jaren de tuin wat meer beschutting geven. Links zien we een flinke houtopslag, voor de kachel die we even verderop in het huis gaan zien. Het interieur is net als het huis zelf, stijlvol en sober. Veel simpele houten meubels, maar met veel oog voor detail uitgekozen.