Twee smaakvolle ingerichte villa's

Meestal beschrijven we één huis of één project voor je. Maar vandaag gaan we het iets anders aanpakken: je krijgt nu twee huizen in één keer te zien. De reden is dat deze villa’s tegelijkertijd gebouwd zijn en zowel op het gebied van architectuur als interieur een prachtige eenheid vormen. Maar dan wel met allebei hun eigen accenten en stijl. Dus geen kijkje in de keuken, maar een kijkje in de keukens! Paolo Cavazzoli, een expert op het gebied van meubels en accessoires uit het Italiaanse Parma, is verantwoordelijk geweest voor de inrichting van de huizen. Laat je inspireren door deze mooie stijl!