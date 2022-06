6 kamerplaten die zonder zonlicht kunnen overleven

Kamerplanten geven sfeer, kleur en warmte aan je huis, maar niet iedere plant kan in jouw huis overleven. De ene kamerplant overleeft goed op een plek waar veel zonlicht schijnt, terwijl de ander juist beter gedijt in de schaduw. Bij het aanschaffen van kamerplanten zijn dit belangrijke dingen om rekening mee te houden. Als je dit niet doet, is je kamerplant binnen mum van tijd alweer dood. Dit is niet alleen zonde van je geld, maar ook zonde van de plant.

In dit Ideabook vertellen we je meer over een aantal kamerplanten die prima in een donkere ruimte kunnen overleven. Meestal is het probleem juist een teveel aan zonlicht, maar zeker in appartementen wil het nog al eens voorkomen dat een ruimte juist erg donker is. Daarnaast kan het zo zijn dat je een wat grotere plant graag midden in je woonkamer zet, waar de zon niet bij kan komen. Om te weten welke planten je het beste in huis kunt komen, hoef je alleen nog maar even verder te lezen. Doe dat snel en geniet binnenkort van je splinternieuwe kamerplanten.