Een compact familiehuis met een intelligent design

In de grote steden gaat het erom dat er op een efficiënte wijze wordt gebouwd. Woonruimte is in deze randstedelijke gebieden schaars en dat merk je direct als je een willekeurige woning binnenstapt. Ook in Japan ontkomen ze er niet aan om woningen te bouwen die compact zijn, maar toch voldoen aan de moderne wooneisen. Het land kampt overigens niet alleen met een dergelijk woonruimtetekort, ook in steden als Parijs, Londen en ons eigen Amsterdam is het factor van belang. Vandaag laten we je zien dat je heerlijk kunt wonen in een compacte woning. Door op een intelligente wijze gebruik te maken van de beschikbare bouwruimte, die redelijk beperkt is, werd er een huis gecreëerd dat helemaal voldoet aan de moderne wooneisen. En voor de prijs hoef je het niet te laten, want de woning is geschikt voor mensen met een relatief budget. De prijs voor deze woning is om en nabij de 200.000 euro.