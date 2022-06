Droomhuis met excellent terras

De woning is gelegen in Vila do condo, dit is in de buurt van enkele grote steden. Toch ademt deze streek een plattelandssfeer uit die een onmiskenbare aantrekkingskracht heeft op mensen vanuit de wijde omgeving. Deze woning werd ongeveer 20 jaar geleden gebouwd, maar in die tijd zijn er zeer veel veranderingen geweest die de lay-out van de woning obsoleet hadden gemaakt. Het oude interieur was donkere en bedompt, zeker qua ambiance sloeg deze de plank volkomen mis. Uiteindelijk is het een woning geworden met een prachtige lichtsfeer waarin de bewoners naar hartenlust kunnen wonen. De minimalistische vormgeving draagt sterk bij aan deze ambiance.

In de keuken zijn veel bestaande elementen hergebruikt, maar de witte kleur laat de keuken stralen als nooit te voren. Zo creëer je al snel een minimalistische, moderne look. Ook is er veel aandacht besteed aan de plaatsing van de verlichting. Deze elementen werken samen om een prachtig lichte ambiance in de keuken op te roepen die het extra leuk maakt om aan je favoriete gerechten te werken. Samen of alleen: koken wordt zó verleidelijk leuk en gezellig!