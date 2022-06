Top 10 | De mooiste vintage meubels

Dit zijn de jaren die qua muziek en mode diepe sporen in onze collectieve geheugen hebben achtergelaten: de jaren '70. Felle kleuren en psychedelische motieven zijn het kenmerk van dit decennium van uitspattingen en experimenten. En dat de mode van deze jaren regelmatig weer terugkeert in internationale modehuizen in de vorm van nieuwe trends geeft aan hoeveel invloed deze tijd gehad heeft. Meubels in oranje, rood, geel en bruin in combinatie met bontbedrukt behangdesign was lange tijd uit ons interieur verbannen, maar de revival van vintage heeft deze designs weer teruggebracht. Deze buffetkast in geel en wit doet het niet alleen goed tegen dit typische jaren '70-behang, maar kan ook solo veel kleur en vrolijkheid in huis brengen!

Maar wat maakt de trend dat producten als deze terugbrengen nu eigenlijk zo succesvol? Is het heimwee naar die 'goeie ouwe tijd' waarin alles zoveel makkelijker was? Waarin er nog geen smartphones en laptops waren en de wereld nog overzichtelijk was? Maar, laten we eerlijk zijn: ook in vroegere tijden was het leven niet altijd rozegeur en maneschijn. Daarover kunnen onze vintage meubelstukken meer vertellen. Veel meer lijkt deze trend een verlangen naar individualiteit en authenticiteit uit te drukken, in een wereld waar het assortiment van dezelfde grote woonwarenhuizen ieders inrichting bepalen en dezelfde meubels over de hele wereld herkend worden. Meubels in vintage design daarentegen zijn over het algemeen unieke stukken en maken onze inrichting origineel en onderscheidend.