Een kleine en unieke woning met fantastisch uitzicht!

In een kleine woning is het altijd goed om efficiënt gebruik te maken van de ruimte die er voor handen is. We zagen daarvan de slaapbank al als voorbeeld, maar de inpassing van een sanitair blok is een nog mooier voorbeeld van deze praktische oplossingen. Een kleine keuken is aan de buitenkant gesitueerd, terwijl binnen zich het toilet en de badkamer bevinden. Maar ook het dak van dit blok heeft een functie: hier is de slaapkamer!