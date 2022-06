Originele bloempotten voor binnen en buiten

Deze kleine tafel met grote transparante voet is perfect geschikt voor moderne creatievelingen. Vooral als je je accessoires graag aan het seizoen of gewoon aan je humeur aanpast kun je met dit slimme object al je ideeën eenvoudig tentoonstellen. Of je het nu met ballonnen, bloemen of palmbladen vult: het eenvoudige en slimme ontwerp maakt alles mogelijk voor iedere wens.

Met deze ideeën hebben we je willen laten zien wat er allemaal mogelijk is aan originele kamerbeplanting. Weg kunnen de saaie terracotta potten op oude schoteltjes en oma's glazen vazen: haal deze bijzondere kunstwerken in huis en je hebt in één klap ruimteverdeling, muurversiering of simpelweg frisgroene kunst!

Kijk ook eens naar deze slimme ideeën voor kleine balkons voor meer plantenhouders en andere inspiratie voor buiten; met of zonder veel ruimte!