Een klassiek uiterlijk met een modern innerlijk

Vooral de woonkamer is een ruimte die met heel veel aandacht is ingericht. Schitterende moderne witte banken met bijpassende tafels en poefjes zorgen dat hier heel wat mensen kunnen zitten. Een apart zithoekje achter de mooie matglazen schuifdeuren zorgt er zelfs voor dat een van de bewoners zich hier in alle rust even terug kan trekken. Het effect van de zwarte kussens en zwarte tafellopers is ook erg mooi te noemen. Het is een prachtige kers op de taart die deze woonkamer is.