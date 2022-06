High tech producten voor in en uit huis

Ons high tech product nummer 1 is wat betreft compacte multifunctionaliteit bijna niet te overtreffen: dit is namelijk een lamp en luidspreker in één! De traploos dimbare LED lamp Boomer Light heeft een geïntegreerde Bluetooth-luidspreker. Zo kun je direct met smartphone of tablet de muziek bedienen. Dit product mag dan high tech zijn, de lamp kun je simpelweg in een gewone fitting schroeven en zowel lamp als luidspreker worden via het net van stroom voorzien. En uiteraard is er ook gedacht aan gebruikscomfort, want deze lamp komt met een afstandsbediening waarmee je vanaf de bank geluidssterkte en de verschillende lichtopties kunt bedienen!