Wat is brocante?

Je hoort het al een hele poos in interieurontwerp opduiken: brocante. Inmiddels lijkt het synoniem te staan voor stijlvol, gezellig, romantisch, antiek, hout… Maar wat houdt deze stijl nu eigenlijk precies in, en hoe haal je het in huis?Deze vragen en meer beantwoorden we hier.

'Brocante' is het Franse woord voor 'tweedehands'. En dat is dan ook precies waar deze stijl om draait: tweedehands of gebruikte meubels. Tenminste, de meubels moeten er tweedehands uitzien. Dankzij 'nieuw' brocante zijn er vele meubels nieuw te verkrijgen die er gebruikt uit zien maar alle voordelen van ongebruikte producten hebben. Waar 'echte' tweedehands producten wel eens problemen kunnen opleveren zoals slecht sluitende deurtjes, ongelijke poten en missende onderdelen is bij nieuw brocante alles tip top in orde, maar met de gebruikte sfeer die je zoekt.

Maar, nieuw of oud, aan brocante lijken een aantal stelregels verbonden die je precies die landelijke, huiselijke en gemakkelijke sfeer leveren die simpelweg bij elkaar verzamelde gebruikte (of gebruikt lijkende) voorwerpen je niet kunnen geven.