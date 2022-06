6 Tips voor een Japanse tuin

Maar, naast symbolisch water is echt water in een Japanse tuin onmisbaar. Of het nu een koivijver is, fonteintjes, beekjes of bekkens – je fantasie is de enige beperking. Wie genoeg ruimte heeft kan met stapstenen of typisch Japanse bruggetjes extra stijlaccenten aangeven die de idylle met hun natuurlijke materialen afmaken.

Hoewel je in je eigen tuin natuurlijk vooral je eigen wensen moet volgen zijn deze tips ideaal om op zijn minst het basisontwerp van je eigen oase in een Japans design vorm te geven. Door je aan de kernideeën te houden zoals overwegend groene, witte en roze kleuren, een minimalistische opzet en een sfeer van rust en sereniteit heb je in iedere tuin al de elementen die een aantrekkelijke Japanse tuin vormen.