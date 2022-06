Top 5 van de week: met twee identieke woningen, maar ook tips over draagmuren, televisies en kleine badkamers

Deze week hebben we wederom veel artikelen gepubliceerd waarvan je hopelijk het een en ander hebt kunnen opsteken. Wist je bijvoorbeeld al hoe je een draagmuur herkent? Of waar je op moet letten bij de aanschaf van een televisie? Het populaire artikel over kleine badkamers zat daarnaast ook nog eens boordevol tips; hier kom je alles te weten over hoe je een unieke en mooie sfeer in zo'n klein kamertje creëert.

De twee populairste woningen van deze week hebben zo op het eerste gezicht heel wat gemeen: een plat dak, strakke lijnen, een witte gevel en een bruin accent van een ander materiaal. Deze twee vallen waarschijnlijk zo in de smaak, omdat ze perfect in ons kikkerlandje zouden passen, toch bevinden deze woningen zich niet echt in de buurt, namelijk in Polen en Argentinië. Had jij dat verwacht?

Lees snel verder en zoek de verschillen!