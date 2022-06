Met deze 6 simpele stappen leg je zelf makkelijk vloerbedekking

Vloerbedekking is een hele prettige vloer, voor eigenlijk alle kamers in huis. Het ziet er goed uit, het is warm (dus je kan lekker op blote voeten lopen) en het is zacht en daarmee bijvoorbeeld uitermate geschikt voor de kinderkamer. Daar kunnen ze dan lekker op zitten en als ze een keer omvallen, doet het niet zo'n pijn. Daarnaast gaat vloerbedekking ook lang mee en is het in de meeste gevallen redelijk betaalbaar. En het allerleukste is: je kan het zelf leggen! Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de ruimte en je talent voor het leggen van vloerbedekking. Een kleine vierkante ruimte is voor de meesten wel te doen. Heeft de ruimte rare hoeken of een steunpaal of pilaar is het al wat meer maatwerk. In dit Ideabook leggen we in ieder geval de basisbeginselen van het leggen van de vloerbedekking uit. Aan de slag!