Een oase van welzijn met een sauna in huis

Ben jij altijd druk druk druk en heb je behoefte aan ontspanning? Denk dan eens aan een sauna in huis. Een oase van rust waar je na een intense werkdag even helemaal weg kunt zakken in een diepe ontspanning terwijl je geniet van een weldaad aan warmte. Zo kun je even helemaal terugkomen bij jezelf terwijl je een diepe reiniging ondergaat. Hoe heerlijk zou het zijn om zo'n sauna gewoon in je eigen huis te hebben? Dat je na je werk nog even een saunagang doet en erna in de warme bubbelende whirlpool zit? Dat is ontspanning ten top! Bovendien heb je thuis alle privacy voor zo'n saunabezoek en is de sauna vanwege de betere bloedcirculatie en reiniging ook zeer gezond voor lichaam en geest. En je hoeft er geen grote ruimte voor te hebben. Ook de badkamer of zolder kun je als kuuroord inrichten of je kunt een losse whirlpool plaatsen.

Er zijn allerlei manieren om zo'n sauna thuis op een fantastische wijze in te richten tot een heuse spa wellness. Kijk en lees mee wat de mogelijkheden en nieuwste trends zijn om jouw eigen kuuroord in huis in te richten.