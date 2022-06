Gezellig en stijlvol wonen in een appartement

Hoe richt je een appartement met niet al te grote afmetingen goed in? Sommige mensen kunnen in zo’n geval op een hele creatieve manier zelf aan de slag gaan. Maar vaak is dat ook best lastig, want hoe richt je een ruimte nou zo in dat die stijlvol en gezellig wordt en ook nog eens ruimtelijk aantrekkelijk blijft? Gelukkig zijn er interieurontwerpers om in zo’n geval met een goed plan te komen. Zoals bijvoorbeeld de Spaanse experts van Sube Susaeta Interiorismo. Ze hebben op een hele leuke wijze de inrichting van dit huis verzorgt.