Bespaar geld door tweedehands tuingereedschap te kopen

Yard sales worden de laatste jaren steeds populairder. Mensen gaan bewuster met spullen om en gooien het daarom minder snel weg. Een yard sale is in feite een soort bijeenkomst onder familie, vrienden of kennissen waarbij degene die uitnodigt, een aantal van zijn spullen verkoopt. Het voordeel hiervan, ten opzichten van rommelmarkten of het kopen op internet, is dat je degene kent van wie je koopt en er dus over het algemeen zeker van kan zijn dat deze persoon eerlijk is over de staat van datgene wat hij of zij verkoopt. En dat de prijs in de meeste gevallen ook heel redelijk zal zijn. En bovendien is een yard sale natuurlijk ook hartstikke gezellig omdat je mensen die je kent en die je dierbaar zijn weer eens ziet.