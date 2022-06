Doe voorzichtig! Zo voorkom je thuis ongelukken

Een van de meest voorkomende ongelukken in huis zijn die met giftige stoffen. Zet dus dingen zoals schoonmaakmiddelen, wasmiddel, ammoniak of wat dan ook altijd in een speciale kast die bij voorkeur ook nog op slot kan. En het is zeker een goed idee om er een soort kinderslot op te doen. Dan weet je zeker dat je kind zich vrij in het huis kan bewegen zonder dat je bang hoeft te zijn dat het deze gevaarlijke stoffen tegen komt. Nog een zeer belangrijke tip: vul deze giftige stoffen nooit om in andere flessen, bijvoorbeeld frisdrankflessen. Dit om verwarring te voorkomen. Mocht je kind, of wellicht jijzelf, zo'n fles na een tijdje weer tegengekomen is de kans groter dat je uit een frisdrankfles proeft dan uit een fles schoonmaakmiddel.

Giftige spullen kun je dus maar beter zo ver mogelijk opbergen. Bijvoorbeeld in de schuur. En in dit Ideabook lees je nog meer over veiligheid (voor je kinderen) in huis.