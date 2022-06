Tips voor een klassieke inrichting in de woonkamer

De klassieke stijl is uitermate geschikt om verschillende meubels te combineren. Kies als eerste een kleurenpalet, hier zien we crème, bruin en zwart. Na een keuze in kleuren gemaakt te hebben, kun je het meubilair zoeken in die kleuren. Nog wat mooie accessoires en je hebt een prachtige klassieke woonkamer. De kleur crème vormt hier de basis. We zien crème hier terug komen op de muren, de bank en het tapijt. Bruin komt terug in de losse stoelen, de balustrade en de houten lijsten op de muren. Zwarte accenten zien we in de lampen, het motief op het tapijt en in de chique kroonluchter. Het patroon van de balustrade loopt door op de muur.