De bijzondere vormen van een uniek droomhuis

Het predicaat ‘droomhuis’ is niet weggelegd voor ieder project dat je op homify kunt vinden. Uiteraard zijn alle projecten die je bij ons vindt mooi en uniek op hun eigen manier, maar sommige huizen hebben net dat beetje extra. De weelderige woning in Brazilië, waar we je nu mee naartoe gaan nemen, heeft niet een beetje extra, maar heel veel extra. Het begint al met de bijzondere vormen aan de buitenkant. Deze komen in het interieur terug, maar het zal toch vooral de luxe van deze woning zijn die je bijblijft. Verbaas je over die unieke project van architect Aquiles Nícolas Kílares.