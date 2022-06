Harmonieuze en moderne familiewoning

Elk continent kent eigen karaktertrekken als het om woningen gaat. En dan zijn er op de meeste continenten ook nog weer zeer grote verschillen in bouwstijlen en ook binnen landen kan er een enorme variatie zijn. Zelfs in Nederland verschillen oude bouwstijlen van provincie tot provincie! Maar daar gaan we nu juist niet naar kijken. We richten onze blik op Azië, beter gezegd op Japan. Harmonie is in grote delen van Azië een leidraad. En al wordt er vaak in Japan heel modern gebouwd, in dit geval is het oosterse tintje voelbaar in het huis aanwezig. Geniet mee van deze aangename familiewoning die ontworpen is door architect Nobuyoshi Hayashi.