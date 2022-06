Droomvilla met meerdere gezichten

Een huis kan vele gezichten kennen. Dat kan het interieur betreffen, maar dat kan ook vooral om het uiterlijk van een huis gaan. De prachtig gelegen villa die we nu gaan bekijken is zo’n geval. Met meerdere gezichten bedoelen we dan ook dat er meerdere stijlen en verschillende gevels te zien zijn, maar het woord gezicht moet ook breder getrokken worden. Dat is namelijk wanneer het om uitzicht gaat. Want dat is ook een van de aspecten van deze woning die het geheel nog eens extra bijzonder maakt. De beelden spreken voor zich, we gaan snel een kijkje nemen!