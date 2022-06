Je tapijt of vloerkleed met spuitverf een nieuwe look geven

Het is heel begrijpelijk dat je na verloop van tijd op het tapijt of vloerkleed in huis raakt uitgekeken. Het kan zijn dat de kleur die het tapijt of vloerkleed ooit had is gaan vervagen of je gewoon niet meer aanspreekt. Dit wil echter niet zeggen dat je meteen naar de winkel moet rennen om een nieuwe te halen. Niet alleen gaat dat vaak weer flink in de kosten lopen, het is ook zonde om iets weg te doen wat nog niet versleten is. Gelukkig is het heel makkelijk om je tapijt of vloerkleed een nieuw kleurtje te geven. In dit Ideabook leggen we je haarfijn uit hoe je dat kunt doen.

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar je kunt een tapijt of vloerkleed van een nieuw likje verf voorzien. Het is uiteraard een beetje gek om met een kwast aan de slag te gaan. Daarom kun je hiervoor spuitverf gebruiken. Hoe je dan precies te werk moet gaan, leggen we je in dit Ideabook stap voor stap uit. Lees dus snel verder en geniet over niet al te lange tijd van een tapijt of vloerkleed dat er weer helemaal als nieuw uitziet.