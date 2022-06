Een modern huis met klassieke elegantie

De gang en de trap laten ook weer zo’n schitterend stijlvol geheel zien. Allereerst hebben we de met zorg opgestelde side table. Met bijzondere lampen en kleine accessoires is dit een klein altaar geworden in een verder vrij sober ingerichte ruimte. De trap zelf is een ander kunstzinnig object in de gang. Heel aangenaam voor het beeld is het natuurlijke tintje dat door middel van een boompje onder de trap is toegevoegd.