8 deskundige tips voor mooie en praktische verlichting van de hal

De gang in huis kan een lastige ruimte zijn om in te richten en te verlichten. Niet iedere hal is even groot en vereist daarom hetzelfde type verlichting. Ook de vorm van een gang verschilt per woning. Een hal kan lang, smal, vierkant, hoekig of zelfs rond zijn. Daarom is de verlichting die je nodig hebt een individuele kwestie. In bouwmarken en speciaalzaken is tal van verlichting te vinden. Maar hoe vind je nou precies de verlichting die bij jouw hal past?

Daar gaan we je in dit Ideabook een aantal tips voor geven. Deskundige tips waarmee je ervoor zorgt dat jouw gang precies op de juiste manier wordt verlicht. De juiste verlichting stelt je namelijk in staat om een ook van de hal in huis een bijzondere ruimte te maken. In nieuwe woningen bestaat soms de mogelijkheid om de verlichting tijdens de bouw te laten integreren. Toch is er ook in oudere woningen een heleboel mogelijk. Wat er allemaal mogelijk is zetten we in dit Ideabook voor je op een rijtje. Na het lezen weet je precies hoe je de perfect verlichte gang kunt creëren. Met verlichting kun je namelijk veel meer doen dan je waarschijnlijk zou denken.