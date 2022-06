Slapen als een baby | De kinderkamer

Het bed is het meest belangrijke meubelstuk in de kamer van een kind. Het bed moet aangepast zijn aan iedere leeftijd en ontworpen zijn voor comfort. Er zijn zoveel mogelijkheden: je hebt de keuze uit een wieg of ledikant, meegroeibed of hoogslaper. Kinderen groeien zo snel dat je beter twee keer kunt nadenken voor je een bed voor hen koopt. Met de juiste meubels kun je een magische wereld creeëren voor je kind. Bedenk welk ontwerp de verbeelding van je kind aanspreekt, maar wees ook praktisch en vergeet niet dat zij er iedere nacht in door moeten brengen. Natuurlijk is het meest belangrijke element de veiligheid van jonge kinderen, dus bedden met een verhoogde rand of spijlen kunnen goede preventie vormen tegen vallen. In dit ideabook laten we je een selectie originele kinderbedden zien die oud en jong zullen verrassen.