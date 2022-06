Het is een vast aangenomen feit dat iedereen van gebak houdt en niets is dan ook beter dan eigengemaakte zoetigheden. Maar, bakken is een bewerkelijke activiteiten, en het kan moeilijk zijn te weten hoe deze hobby te beginnen. Hier op homify geven wij je een aantal tips en suggesties hoe je je keuken kunt omtoveren in een professionele bakkerswerkplaats!