We nemen je vandaag mee naar een schitterende bungalow aan zee. Het lijkt wel een kinderrijmpje! Maar als we het in de letterlijke context gaan bekijken, dan zouden we eigenlijk bungalows moeten zeggen. Het gaat namelijk in dit geval om twee identieke huizen, die trapsgewijs op een helling aan de kust zijn gebouwd. Door de ligging zo dicht bij de zee, zijn deze woningen een prachtig voorbeeld van een mooi vakantiehuis in Portugal. Benieuwd geworden hoe het geheel er uit is komen te zien? Reis dan snel mee voor een rondleiding door dit project van de experts van IIBB.