Een schitterende moderne loft

In een loft zijn eigenlijk geen zelfstandige ruimtes, maar voor het gemak spreken we hier maar even van de eetkamer. Een zelfstandige plek in het huis is het zeker geworden. Een grote en robuuste tafel is een grote ruimte als deze een must. Er staan nu acht stoelen opgesteld, maar je kunt hier met gemak twaalf personen kwijt aan de tafel kwijt. Gezellig dineren met vrienden in een schitterende omgeving is hier mogelijk. De designlampen boven de tafel zorgen naast een mooie verlichting vooral ook voor heel veel sfeer. De draaibare open haard kan de gezelligheid en de sfeer nog verder verhogen. En als de gasten zich naar de woonkamer gaan begeven dan hoeft de haard alleen maar meegedraaid te worden.