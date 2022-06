Ruime woning met een bijzondere woonkamer

Waarom heeft dit huis zo’n bijzondere woonkamer? Kijk maar eens goed! De opzet van de woonkamer is in deze woning namelijk zo, dat er in feite sprake is van twee woonkamers in één. In deze grote open ruimte is de eetkamer daar als aparte eenheid tussen geplaatst op het punt waar zich ook de halfopen (en afsluitbare!) keuken bevindt. En alsof dat nog niet genoeg is, dient de ruimte ook nog als kleine wijnkelder. Een prachtige invulling van de leefruimte waarvoor we de afzonderlijke onderdelen ook zeker even apart moeten gaan bekijken.