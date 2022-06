DIY tuinmuur, het is eenvoudiger dan je denkt!

Een tuinmuur van steen heeft sfeer en doet je denken aan de muren in het Engelse landschap of de tuinen van eeuwenoude Franse kastelen. Gemetselde muren kunnen ook prachtig zijn in onze stadse tuinen en het maken ervan is eenvoudiger dan je denkt. Je kunt met stenen een verhoogd borduur met borderstenen maken, de tuin afschermen van een drukke weg of een aanbouw creëren in de tuin. Een laag muurtje doet vaak ook prima dienst als bank of speelplek voor de kinderen. De technieken voor het bouwen van een muur zijn vrij eenvoudig. Belangrijk is wel om je van te voren goed voor te bereiden. Welk materiaal kies je voor de muur? Vind je bakstenen mooi of gaat je voorkeur uit naar natuursteen. Ga voordat je aan de slag gaat met de bouw van je muur na of je een vergunning nodig hebt en of de grond in je tuin geschikt is. Verzakt je tuin heel erg, dan is een muur van hout misschien wel een betere oplossing. In dit ideabook leggen we je stap voor stap uit hoe je te werk moet gaan en waar je op moet letten.