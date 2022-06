Authentiek landelijk wonen in een houten huis

Je had de kleine veranda vast al wel gezien op de overzichtsfoto. Hier kunnen we deze intieme plek beter zien. Heerlijk voor in de zomer om de beschutting op te zoeken als de zon een beetje te fel is, maar in het najaar of in het voorjaar kun je hier juist wel op een beschutte manier van de zonnestralen genieten. Misschien zelfs wel in de winter! Een kleedje om lekker warm te kunnen blijven ligt in ieder geval al klaar. De stijl die gehanteerd is, is uitgesproken landelijk te noemen en vormt een eenheid met het huis zelf.