Keramische wastafels. Wij hebben de mooiste exemplaren voor je verzameld!

Je bent op zoek naar een wastafel. Maar bij het zien van het aanbod in de winkels gaat het je duizelen. Welke wastafel zal mooi in je badkamer passen? Een wastafel van glas, van mineraalmarmer, roestvrij staal of keramiek. En wat is handig? Een ronde kom, een vierkante, een enkele wastafel of juist één grote wastafel over de gehele breedte.

Om het je voor je makkelijk te maken hebben we het materiaal al voor je gekozen. Keramiek. Keramiek is fantastisch om te zien. Past in vrijwel elke badkamer en is ijzersterk en bestand tegen zeep en chemische middelen. In dit Ideabook laten we je een aantal prachtige exemplaren zien.